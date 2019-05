Televisão russa diz ter feito entrevista a cantora que morreu em 2015

A estação televisiva russa Zvezda está a ser alvo de críticas depois de ter dito ao público que tinha feito uma entrevista à cantora de ópera Elena Obraztsova. Tudo aconteceu, supostamente, no funeral do jornalista Sergei Dorenko.



O que torna esta situação estranha é o facto de a cantora ter morrido em 2015.

De acordo com a BBC News, o canal televisivo russo referiu que a cantora se referiu a Dorenko como um "jornalista independente" que "ou falava a verdade ou não falava de todo".

Depois de ser alvo de críticas, a estação de televisão corrigiu a notícia original e disse que as declarações tinham sido feitas pela filha da cantora e não por Elena. No entanto, os comentários negativos continuaram a chegar e o canal optou por apagar a notícia.

As críticas não ficaram pela entrevista à cantora morta tendo em conta que o funeral do jornalista nem sequer se realizou.



A cerimónia fúnebre era para se ter realizado no passado domingo, mas uma das filhas de Dorenko pediu que fossem realizados mais exames ao corpo do pai.