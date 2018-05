Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tem como último desejo que as suas cinzas sejam despejadas num tornado

Último desejo de um caçador de tempestades.

02:30

O norte-americano Jim ‘Cão Selvagem’ Sellars, do Missouri, passou grande parte da sua vida adulta a correr atrás de tornados e outras tempestades.



Tal era a sua paixão pelo arriscado passatempo que, antes de morrer, aos 64 anos, de problemas cardíacos, deixou bem claro no seu testamento que a sua última vontade era que os amigos e familiares espalhassem as suas cinzas... num tornado. "Vai ser divertido!", escreveu sobre a derradeira viagem.