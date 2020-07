"Tempero especial" afinal era canábis. Família de sete acabou no hospital

Uma família de sete pessoas acabou no hospital depois de ter ingerido uma grande quantidade de canábis que tinha sido oferecida por um vizinho como sendo "um tempero especial" para caril. O caso aconteceu em Kannauj, na Índia.

Segundo as autoridades o vizinho da família, Nawal, é conhecido pelas partidas que prega aos locais. O homem ofereceu um saco de canábis a uma das mulheres da família dizendo que era "um tempero especial para o caril de batata aloo-methi, com feno-grego e especiarias".

Acreditando na bondade do vizinho, a família usou todo o saco para preparar o jantar de família. Poucas horas depois a família começou a sentir-se mal e pediu ajuda aos vizinhos, uma vez que alguns membros estavam inconscientes. Foram todos encaminhados para o hospital local e internados.

As autoridades estão a investigar o caso e já apreenderam canábis na casa do vizinho, Nawal, que agora será testada e comparada à utilizada na confeção do caril que deixou a família doente.

"Durante o interrogatório ele confessou que foi uma partida e que não tinha como objetivo fazer mal. A família está fora de perigo e vamos continuar a investigação ao caso. Depois do consumo excessivo da substância estupefaciente alguns membros da família começaram a desmaiar, pelo que por sorte, conseguiram pedir ajuda antes de todos estarem inconscientes", explicou Negendra Pathak, da polícia local.