Tempestade não assusta turistas britânicos

Uma tempestade em alto mar capaz de fazer um navio de cruzeiro oscilar como uma casca de noz pode ser assustadora, mas não para estes turistas britânicos.Os turistas continuaram tranquilamente sentados no bar a beber as suas cervejas enquanto a água da piscina lhes molhava os tornozelos."Estamos de férias", explicaram com a típica fleuma britânica.