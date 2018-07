Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta 'comprar' polícias com donuts

Jovem detido fez oferta difícil de resistir. Polícia americana ficou perplexa com momento insólito.

Um homem do estado norte-americano de Maryland foi detido pela polícia, mas tentou de tudo para que o libertassem...



Matthew Rosenburg, de 25 anos, tentou 'comprar' os polícias com donuts!



O jovem alegou que trabalhava na Krispy Kreme e que lhes daria todos os donuts que desejassem se o deixassem sair em liberdade.



Matthew foi detido por ter sido apanhado por uma patrulha a rondar vários carros como que se procurasse algo no seu interior para roubar.