Tenta impedir que avião descole e acaba detido em Dublin

Homem acabou detido pela polícia.

Um homem que se atrasou para um voo resolveu entrar na pista e fazer com o que o avião não descolasse, no aeroporto de Dublin, Irlanda.



As portas de embarque para o avião com destino à capital holandesa fecharam pouco antes de o passageiro chegar e o homem queria, à força, entrar.



Acabou detido pela polícia.