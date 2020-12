Teoria diz que apocalipse chega ainda antes do Natal com alinhamento de planetas

Uma teoria do pastor evangélico norte-americano Paul Begley está a dar que falar: segundo Paul, o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro, dia do solstício de inverno.

O The Sun explica que quem acredita nesta teoria, baseia-a no calendário maia, mas Paul Begley vai mais longe e afirma que um fenómeno que ocorre neste dia é sinal de que o apocalipse vai mesmo acontecer antes do Natal de 2020.

No dia 21 de dezembro, pela primeira vez em cerca de 800 anos, vai ser visível o fenómeno astronómico conhecido como "Estrela de Natal", no qual Saturno e Júpiter ficam alinhados nas suas órbitas e a a sua luz vista no céu cria o efeito de uma grande estrela.

Begley e os seus seguidores defendem que este fenómeno, associado à crença maia de que o mundo iria acabar a 21 de dezembro, num solstício de inverno, é sinal da vinda do apocalipse.

Recorde-se que, em 2012, várias teorias da conspiração baseavam-se no calendário maia para garantir que o mundo iria acabar no dia 21 de dezembro desse ano o que, obviamente, não aconteceu.