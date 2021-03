Há algum tempo que Zoe Henderson andava desconfiada de que algum animal lhe entrava em casa de madrugada para roubar a comida do gato, mas só quando acordou a meio da noite com o focinho de um texugo a centímetros do rosto é que descobriu o culpado.



O animal conseguiu fugir, mas Zoe montou uma câmara de vigilância, tendo apanhado o intruso em flagrante na noite seguinte.





