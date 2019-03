Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tia competitiva não perdoa batota

Mulher não se inibiu de "gentilmente" empurrar os sobrinhos para ganhar a corrida.

01:30

"Para batoteiro...batoteiro e meio". Este terá sido o pensamento que passou pela cabeça de uma jovem tia do Mississípi, EUA, durante uma corrida no quintal, quando os sobrinhos pequenos decidiram fazer batota e partir antes do tempo.



A jovem lançou-se em perseguição e, ao alcançar as crianças, atirou-as ao chão com um delicado empurrão, cruzando a meta em primeiro lugar.



As crianças não choraram, mas ficaram surpreendidas com a tia.