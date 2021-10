Tia paga bilhete de lotaria vencedor ao sobrinho e agora exige que ele lhe entregue todo o dinheiro

Uma mulher decidiu comprar um bilhete de lotaria como prenda de aniversário para o sobrinho, mas nunca pensou que ele realmente vencesse o grande prémio.

Na rede social Reddit, a mulher explica que está numa situação difícil financeiramente e acredita que o sobrinho poderia devolver-lhe todo o dinheiro, uma vez que, o rapaz tem "tudo o que poderia desejar".

Acreditando que está a ser bastante generosa porque se encontra a ter "um ano complicado", a mulher pediu disse à irmã que merece todo o dinheiro até porque o sobrinho tem uma vida confortável.

As reações da irmã e do sobrinho não foram o que a mulher esperava. Os familiares desligaram-lhe o telefone e bloquearam-na para que não volte a insistir na devolução do dinheiro.