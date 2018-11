Tigre causa pânico em Parque Natural na Índia

Visitar parques de vida selvagem é uma experiência inolvidável e pode tornar-se ainda mais marcante.

Visitar parques de vida selvagem é uma experiência inolvidável e pode tornar-se ainda mais marcante, pelas piores razões, se um predador perseguir os visitantes. Isso aconteceu no Parque Nacional Tadoba, na cidade de Maharastha, na Índia.

Um grupo de turistas estava num autocarro sem tejadilho a fazer um safari pelo Parque quando a viatura começou a ser perseguida por um dos tigres do local. O momento foi filmado por uma das pessoas do autocarro e as imagens mostram os passageiros em pânico, avança o jornal Daily Mail.

O responsável pelo parque, no entanto, diz que os visitantes não tinham motivo para se sentirem com medo, pois se o tigre quisesse magoá-los ter-se-ia atirado ao autocarro.

"O animal Choti Madhu é uma jovem adulta e perseguiu os turistas apenas por brincadeira, não para os atacar", explicou o responsável.