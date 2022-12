"Todos se sentem confortáveis com isso": Casal passa ceia de Natal despido, mesmo em frente à família

Existem tradições de Natal comuns a quase todos, como uma usar uma camisola festiva no trabalho, ou comprar calendários do advento, outras, no entanto, são tradições pessoais e podem parecer estranhas ou descabidas para quem não faz parte delas. Um casal britânico tem uma tradição natalícia considerada invulgar para muitos: passar a ceia de Natal completamente nus, mesmo quando a família aparece vestida para jantar.Em entrevista ao jornal britânico Mirror, Helen e Simon Berriman revelaram que decoram a árvore, abrem os presentes, cozinham e comem o jantar sem colocar uma única peça de roupa.À ceia de Natal "ao natural" juntam-se a mãe de Helen e a filha, de 15 anos, mas o casal é o único a passar a noite completamente despido. No entanto, as convidadas aceitam já estão habituadas às escolhas de vida do casal."Estamos ansiosos pelo Natal nú deste ano. Algumas pessoas olham para nós como se fôssemos completamente loucos, mas aceitamos o nosso corpo tal como é e todos se sentem confortáveis com isso", disse Helen ao Mirror.