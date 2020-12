Um traficante alemão de 72 anos foi apanhado pelas autoridades turcas no Aeroporto de Istambul, a tentar entrar no país com mais de dois quilos e meio de cocaína escondidos em 12 retratos do falecido jogador de futebol Diego Maradona.



A carga ilícita, avaliada em mais de 185 mil euros, vinha escondida no interior das pinturas da lenda do futebol e foi descoberta depois de os agentes desconfiarem da bagagem e de os cães pisteiros indicarem a presença de drogas.