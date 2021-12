O britânico Martin Porcelli decorou a árvore de Natal bem ao seu jeito, com notas e saquinhos de pó branco. E tirou-lhe uma fotografia. Foi este registo que acabou por o tramar quando foi detido pela polícia de Merseyside, no Reino Unido, que desmantelou uma rede de narcotraficantes. Foi apreendida droga no valor de 1,5 milhões de euros.