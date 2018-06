Trai marido com amigo que "é melhor na cama"

Romance começou na despedida de solteira. Homem descobriu seis dias depois da cerimónia.

19:44

Um homem decidiu colocar à venda o dispendioso anel de casamento que ofereceu à mulher depois de descobrir que esta o traía com um dos seus amigos.O romance terá começado na noite de despedida de solteira da esposa, mas o marido, Andy Mitchell, só descobriu seis dias depois de ter casado.Os dois casaram numa luxuosa cerimónia no México, sem que Mitchell suspeitasse de alguma coisa. Quando descobriu, esta respondeu-lhe que o motivo da troca se devia ao facto do amigo ser "melhor na cama".Para além do trauma da traição, Mitchell confessa que também está magoado com a mulher, por quem acabou por reverter uma vasectomia, pois esta lhe confessou que queria ter filhos.Agora sozinho, quer reaver algum do dinheiro que perdeu com a cerimónia e deixar uma mensagem bem clara à futura ex-mulher."Ela usou-me. Nem emprego tem", desabafa o homem, ao Daily Mail . A mulher, Meaghan, dorme agora num carro com o novo namorado e a amizade entre os dois homens acabou.

"Conheci-o há dez anos. Estávamos sempre a beber copos no pub e ele diz-me que me vai roubar a mulher. Desejei-lhe boa sorte, pois vai precisar", reitera.