Trai namorada com desconhecida na casa de banho

Rapaz pediu conselhos para lidar com a situação.

19:21

Um rapaz britânico escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun a pedir ajuda por ter traído a namorada. Segundo o próprio, manteve relações sexuais com uma completa desconhecida numa casa de banho, durante uma festa, e agora não se consegue perdoar.



Tudo terá ocorrido há 10 meses. O jovem, de 23 anos, que nunca é identificado, começa por explicar que foi convidado para uma festa por uma amiga e que a rapariga com quem se envolveu apareceu "e se apresentou". "Disse que me tinha visto algumas vezes à espera da minha amiga no carro. Senti-me bem por ela me ter reconhecido", admite.



Depois de uma noite animada, os dois encaminharam-se para a casa de banho onde tudo aconteceu. "Agora, dez meses depois, a minha relação desenvolveu-se. A minha namorada vem viver comigo e eu sinto-me culpado por aquilo que fiz naquela noite", revela.



Como conselho é-lhe dito que "o melhor plano é ter sexo apenas com a pessoa com quem se está comprometido" mas que "este pecado cometido não é dos piores quando comparado com todas as outras infidelidades".



"Teve sorte que essa noite não trouxe outras complicações como uma gravidez indesejada ou uma infeção", acrescenta a conselheira, afirmando ainda que "é improvável que a namorada descubra a infidelidade por isso deve canalizar a energia positiva para tornar a relação no melhor possível".