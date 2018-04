Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trai o namorado com amigo da família durante férias em caravana

Jovem de 23 anos não resistiu e acabou por se envolver com vizinho do acampamento.

20:30

Uma mulher de 23 anos confessou ao jornal The Sun que traiu o namorado com um amigo da família durante umas férias na sua caravana na qual o companheiro não estava.



A jovem enfermeira admitiu numa carta anónima que o seu relacionamento não estava a passar por uma fase boa e que nos últimos tempos discutia em demasia com o companheiro, um radiologista de 27 anos.



"Decidi que seria bom aproveitarmos a Páscoa para tirarmos umas férias na caravana da minha família, mas à última da hora ele soube que tinha que ir trabalhar para cobrir o turno de um colega cuja mãe tinha falecido. Fiquei tão irritada que começámos a discutir e ele acabou por dizer que precisava de espaço para ele. Foi passar uma temporada para casa da mãe e eu decidi ir na mesma de férias sozinha", escreve a jovem.



Quando chegou ao parque de campismo, a jovem de 23 anos reencontrou os vizinhos que já conhecia e que eram amigos da sua família, incluindo um homem de 25 anos que estava a passar o fim de semana com o pai, e com quem a mulher tinha crescido.



"Uma noite ele bateu à minha porta e eu convidei-o para uma bebida. Ele perguntou-me pelo meu namorado e eu comecei instantaneamente a chorar. Ele abraçou-me para me consolar e deu-me um beijo como eu já não recebia há muito tempo. Fizémos sexo na minha cama e eu tive o maior orgasmo da minha vida", conta a enfermeira.



No dia seguinte, a jovem voltou a casa e recebeu um telefonema do namorado a pedir desculpa. "Ele quer recomeçar tudo de novo e eu também tenho vontade de o fazer mas agora não sei o que fazer. Será que lhe conto que o traí?", lamenta a mulher.