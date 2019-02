Transsexual que engravidou quer ser o primeiro pai a dar à luz no Reino Unido

Caso está a despertar uma disputa legal. Homem recebeu tratamento de fertilidade e teve acesso a banco de esperma.

Era mulher, mas mudou de sexo. Apenas 10 dias depois de lhe ser reconhecido oficialmente o estatuto de homem, engravidou. E agora quer ser o primeiro homem no Reino Unido a dar à luz, registando o bebé apenas como tendo pai.

O caso passa-se no Reino Unido e está a gerar uma acesa polémica. Designado pela imprensa como TT – uma vez que não poder ser identificado pelo nome, por motivos legais – o homem quer dar à luz o primeiro bebé a ser registado oficialmente como não tendo mãe.

Para adensar a polémica, o homem submeteu-se a um tratamento de fertilidade, no âmbito do NHS – o sistema de saúde público do Reino Unido – ainda antes de mudar de sexo. Teve assim acesso a um programa de doação de esperma e foi assim que engravidou. Mas a notícia da gravidez surge 10 dias depois de já ser considerado, oficialmente, um homem.

O juiz Andrew McFarlane, presidente e da Divisão de Família do Supremo Tribunal veio a público apelar a que a lei seja alterada, para que pessoas que estão a mudar de sexo não possam ter acesso a bancos de esperma. "É um facto preocupante que uma clínica tenha dado a TT um tratamento de fertilidade encarando-o abertamente como um homem".

O departamento de registos do Reino Unido já veio afirmar que a criança será registada com uma mãe quando nascer, mas TT contesta e o caso vai ser resolvido na Justiça.