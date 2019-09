Um tribunal de Frankfurt, Alemanha, considerou que a ressaca é uma doença, para felicidade de muitos bêbedos que agora já têm desculpa para meter baixa no trabalho após uma noite de copos.



O veredicto, que chega mesmo a tempo do Oktoberfest, sustenta que uma doença é "uma perturbação, mesmo que pequena e temporária, do estado ou atividade normal do corpo", o que inclui o cansaço, as náuseas e as dores de cabeça provocadas pela ressaca.