Vários países estão a oferecer bebidas, ‘snacks’ e outras ofertas como forma de incentivar a vacinação contra a Covid-19, mas uma região rural do Norte da Tailândia decidiu ir mais além e sortear... uma vaca.A ideia foi bem recebida e milhares de pessoas correram a fazer a sua marcação para a vacinação, que arranca no dia 7 de junho.O sucesso foi tanto que a campanha foi prolongada até ao final do ano, com um sorteio novo todas as semanas.