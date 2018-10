Comentário provocador no Twitter comparava papel higiénico à constituição dos EUA.

01:30

Trump con un pedazo de papel higiénico pegado en el zapato subiendo a su avión. pic.twitter.com/Rvu3pNuaKD — Tesi Ríos (@cocacolaza) 5 de outubro de 2018

O trocadilho malicioso da língua portuguesa com o nome de Trump ganhou nova força depois de o presidente dos EUA ser filmado a subir para o Air Force One, avião presidencial, com... papel higiénico preso num sapato.Um comentário ao momento hilariante, feito no Twitter, revela uma certa pertinência: "Não é papel higiénico, é a Constituição dos EUA".