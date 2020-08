Tubarão ataca banhistas… e guarda costeira americana responde a tiro

A situação passada na última quarta-feira tinha todos os ingredientes para replicar as horrendas tragédias do filme Tubarão de Steven Spielberg.

Os marinheiros da tripulação do navio Cutter Kimball, da guarda costeira americana, decidiram refrescar os corpos com umas braçadas no oceano Pacífico.





Vindo do nada, surge um tubarão com 2,5 metros de comprimento a nadar na direção dos banhistas. A reação a bordo foi rápida, com um dos tripulantes a disparar vários tiros contra o enorme peixe, enquanto outro filmava o incidente.

"Como se tivesse saído de um filme de Hollywood, um tubarão começou a nadar em direção a 30 pessoas que estavam a nadar a cerca de nove metros de distância", é explicado no Facebook onde foram publicados o vídeo e as fotografias do incidente.

"O nosso ME1 Clancy disparou com incrível precisão várias rajadas para manter o tubarão longe dos companheiros de armas". No entanto, o peixe nunca se desvia da rota da "refeição" inesperada, apesar de sentir no corpo o impacto das balas.

Cordas foram lançadas borda fora do Cutter Kimball para resgatar os nadadores, ao mesmo tempo que um barco salva-vidas retirava da água quem estivesse mais longe do navio.

"Todos ficaram são e salvos", acrescenta ainda a mesma nota de forma divertida. "Até conseguimos salvar o nosso unicórnio insuflável!".

A única vítima do ataque foi o oficial Berk, que esfolou o joelho quando subia para bordo por uma das cordas.

Ironicamente, a ferida foi feita mesmo no meio de uma tatuagem… que mostra os dentes afiados da boca escancarada de um tubarão!