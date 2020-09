Um enorme tubarão branco atacou uma embarcação depois de esta se aproximar demasiado de uma baleia morta em Bulli Beach, no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália.



O predador aquático é filmado a trincar o motor do barco. Várias praias têm sido fechadas neste estado desde que o enorme cadáver de uma baleia deu à costa, esta quinta-feira.