Mehmet Azyurek foi gozado em criança por causa do nariz, mas agora tem orgulho dele. Com 8,78 centímetros, acaba de ser consagrado pelo Livro de Recordes Guinness como o maior nariz do Mundo.



"Deus fez-me assim, não há nada a fazer. Aprendi a viver em paz com ele", diz o cidadão turco, adiantando que o seu enorme apêndice até traz alguns benefícios, como um olfato mais apurado.