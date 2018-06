TV chinesa mete Marcelo a fumar 'charro' em conversa com Putin

Presidente foi satirizado num momento em que falava de CR7.

19:47

Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Vladimir Putin, presidente da Rússia, no Kremlin e, como não podia deixar de ser, o campeonato mundial de futebol de 2018 foi um dos temas de conversa. O presidente português enalteceu o desempenho de Cristiano Ronaldo e acabou satirizado... por uma televisão chinesa. Este canal, transmitido em todo o mundo, decidiu brincar com o momento e colocar Marcelo a fumar um 'charro' enquanto CR7 surge à volta do presidente, com o rosto pintado com as cores da seleção, e a expressão "Thug life" que significa "vida bandida".Recorde-se que Marcelo se encontrou com Putin esta quarta-feira, dia em que foi ver o jogo de Portugal frente a Marrocos.