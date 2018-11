Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma alpaca entra num táxi no Peru

Este podia ser o início de uma anedota, mas em Cusco aconteceu mesmo.

01:30

Por que razão uma alpaca entra num táxi?



Este podia ser o início de uma anedota, mas em Cusco, Peru, aconteceu mesmo.



Um vídeo mostra um desses camelídeos a entrar com a dona num táxi.



O animal age com tanta naturalidade que até parece que faz isto todos os dias.



As imagens são surpreendentes e insólitas.