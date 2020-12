Unhas de bebé afiadas geram revolta e debate nas redes sociais

A fotografia de um bebé a segurar o polegar de uma mulher poderia ser apenas mais uma foto ternurenta publicada nas redes sociais, no entanto, a imagem de um recém-nascido com as unhas afiadas está a gerar debate e revolta nas redes sociais.Vários internautas insurgiram-se contra aquilo que acreditam ser um enorme perigo para a criança. As unhas afiadas do bebé foram motivo para muitas pessoas alertarem os pais de que a criança pode correr riscos. "Basta uma coceira para poder resultar em cegueira permanente", diz um utilizador. "As unhas dos bebés já são afiadas o suficiente, estas coisas podem rasgar o rosto da criança", refere outro.Muitos acreditam que tudo não passou de um ato apenas para a foto e que a criança não vai continuar assim com as unhas. Há quem diga ainda que se tratou de uma imagem "photoshopada" - com edição em computador.A data de publicação da imagem não é certa, mas sabe-se que esta já circula na Internet pelo menos desde 2017.