Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unhas mais compridas do mundo em exposição

Indiano deixou crescer as unhas da mão durante 66 anos.

03:30

Shridhar Chillal bateu o recorde para as unhas mais compridas do Mundo.



O indiano, de 80 anos, deixou crescer as unhas da mão esquerda desde os 14 anos, atingindo um total de 9 metros.



As unhas estão agora expostas num museu em Nova Iorque.