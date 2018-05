Universidade instala “armário do choro” para estudantes relaxarem

Universitários são encorajados a partilhar a experiência.

A Universidade de Utah, nos Estados Unidos, chamou a atenção devido à instalação de um "armário do choro", uma espécie de caixa com diversos peluches e almofadas que permite que os alunos que se sintam tristes ou mais stressados possam ter um momento para relaxar e refletir.

Segundo o jornal Mirror, o armário apareceu na biblioteca da Universidade e foi inventado pelo estudante universitário e artista visual Nemo Miller, que sentia que, por vezes, a vida universitária pode ser muito atribulada.

De acordo com as regras estabelecidas na porta do armário, o espaço é "um lugar seguro para estudantes stressados" e só é permitida uma pessoa de cada vez com um limite de tempo de dez minutos. Também é necessário bater à porta antes de entrar.

Os estudantes que utilizam a "caixa das lágrimas" são encorajados a partilhar a sua experiência, até mesmo através das redes sociais com a utilização do hashtag #cryclosetuofu.

Jackei Larsen, estudante da Universidade de Utah, descobriu o armário na passada terça-feira e compartilhou algumas fotos no Twitter, que rapidamente se tornaram virais.

so my school installed a cry closet in the library LMFAOOOOOOOOO what is higher education pic.twitter.com/6rGcJv9qjr — jacks (@aJackieLarsen) April 24, 2018