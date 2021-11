Um encontro com um urso é algo que habitualmente ninguém deseja, mas Susan Kehoe, de Vernon, Nova Jérsia, fez mais do que sobreviver ao encontro com o predador, fez amizade com ele.



Num vídeo que partilhou no YouTube, pede ao Sr. Urso, como lhe chama, para fechar a porta de casa e o perigoso carnívoro obedece com inesperada gentileza.