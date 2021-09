Cientistas ensinaram vacas a usarem a casa de banho, onde a sua urina e fezes podem ser tratadas, reduzindo a formação de amónia, um gás que contribui para o aquecimento global.Usando uma mistura de incentivos e castigos, como borrifos de água sempre que faziam as necessidades no local errado, os cientistas conseguiram treinar as vacas a usar o WC. "As vacas são muito inteligentes. Porque não haveriam de aprender?", diz um dos investigadores.