Vaga de frio siberiana congela carro em Londres

Proprietário só poderá utilizar o automóvel daqui a uns dias.

16:12

Pode parecer a desculpa perfeita para faltar ao emprego, mas este condutor não ficou muito satisfeito quando viu o seu automóvel completamente congelado nas ruas de Londres. Mais irritado ficou quando a autoridades informaram que o carro só estará apto daqui a uns dias.

De acordo com o jornal Mirror, as imagens foram partilhadas pela polícia local que apresentou a sua "imensa solidariedade" com o proprietário.

"As medidas extremas que alguns condutores inventam só para não pagar o estacionamento", ridicularizou um utilizador do Twitter.

O frio que tem atingido a Europa continua a proporcionar momentos caricatos que fazem as delícias dos cibernatas.