Um veado atacou uma rena do Pai Natal em Fort Nelson, Colúmbia Britânica. Revelando uma atitude nada de acordo com a quadra de festa e de paz, o veado atacou repetidamente um boneco decorativo representando Rodolfo, a simpática rena de nariz vermelho. Um vídeo do combate desigual revela que o enlouquecido veado tomou Rodolfo por um rival de verdade e sentiu-se obrigado a atacar.