Vende brinquedos sexuais usados em feira da bagageira

Cliente incrédula com situação insólita. Menino de 10 anos estava sozinho na banca com os objetos.

17:15

As chamadas feiras da bagageira têm ganho cada vez mais adeptos até porque, se por um lado, permite que nos livremos de objetos que temos em casa e que já não no servem para nada (e ainda se ganha uns trocos), por outro permite que, quem compra, encontre verdadeiras pechinchas. Ora numa feira de bagageira em Ardleigh, no Reino Unido, uma cliente descobriu uma ‘coleção’ de objetos usados insólitos: vibradores, dildos e outros brinquedos sexuais.

Stacey Howlett, de Colchester, visitou a feira, que decorre todos os domingos de manhã e assume que ficou chocada com o que encontrou numa banca.

Os brinquedos sexuais estavam numa pilha, junto a DVDs infantis, uma aparelhagem e raquetes de ténis. Na banca estava uma criança sozinha. "Estava a dar uma volta e vi os brinquedos ali. Nem queria acreditar. Porque é que alguém faz uma coisa assim? E o pior é que não havia nenhum adulto responsável pela venda. Quem estava na banca era um rapaz, que não tinha mais de 10 anos. Não vi muita gente interessada, até porque eram brinquedos sexuais usados, mas muita gente parava, olhava e ria-se antes de continuar", conta a estudante universitária.

Os objetos estavam expostos numa lona, junto à bagageira do carro, e, segundo Stacey "tinham um aspeto nojento e sujo".