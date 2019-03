Vende todos os donuts após mensagem emocionante sobre loja dos pais

Billy revelou que o pai estava triste por não ter clientes no seu novo negócio.

Uma mensagem emocionante publicada no Twitter do filho mudou a vida dos donos de uma loja de donuts no estado norte-americano do Texas. Billy, ao ver que o pai estava triste por não ter clientes, publicou um 'tweet' que fez com que o stock acabasse por esgotar.

"O meu pai está triste porque ninguém vem à sua nova loja de donuts", escreveu Billy no Twitter, numa mensagem acompanhada de diversas imagens do local.





My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop pic.twitter.com/y5aGB1Acrc — billy (@hibillyby) 9 de março de 2019







Numa publicação posterior, o filho publicou a morada e o horário de funcionamento da loja para facilitar a vida dos potenciais clientes.



A mensagem inicial do jovem tornou-se famosa na rede social e amealhou mais de 300 mil retweets e 600 mil 'gostos'.



No passado domingo, um dia depois da publicação original, Billy chegou com boas notícias: "Queria fazer um update. Esgotámos totalmente o stock de donuts! Vocês são incríveis. Não consigo agradecer o suficiente a todos por virem e apoiarem os negócios locais. Isto significa imenso para a minha família", partilhou.





Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can't thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ?? pic.twitter.com/o3GQcKvVnG — billy (@hibillyby) 10 de março de 2019