Vendedor torna-se prodígio matemático após levar pancada na cabeça

Jason Padgett envolveu-se numa rixa à porta de um bar e foi agredido violentamente. A partir daí tudo mudou.

20:38

Um vendedor norte-americano, Jason Padgett, que nem sequer gostava de trabalhar com números tornou-se um verdadeiro especialista de matemática depois de ter levado uma pancada na cabeça.



A história é revelada pela BBC, que conta que o homem envolveu-se numa rixa, em setembro de 2002, à porta de um bar e foi agredido violentamente com uma forte pancada na zona da cabeça.



Desmaiou... e quando acordou começou a ver tudo de uma forma diferente. Pequenos quadrados, como se fossem píxeis, em superfícies.



"Foi incrível. Tudo o que era curvo parecia levemente pixilizado", confessou o vendedor, de acordo com a mesma fonte, que começou a ser obcecado por matemática.



Jason sofreu um traumatismo craniano e, desde então, vê números em formas geométricas de forma repetitiva.



O homem, que agora é matemático, escreveu em 2014 a sua história de vida, explicando como tudo aconteceu.