O futuro prevê-se sem estradas e a realidade pode estar perto de mudar. Já várias empresas no Mundo estão a trabalhar para desenvolver carros voadores, mas uma firma japonesa conseguiu dar um salto no futuro ao realizar com sucesso um voo de teste de um carro voador.



O veículo manteve-se no ar, entre um e dois metros acima do solo, com uma pessoa dentro, durante quatro minutos.