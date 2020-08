Viaja com ossos do marido na bagagem e acaba apanhada pela polícia no aeroporto

As autoridades alemãs pararam um mulher arménia de 74 anos no aeroporto de Munique depois de detetarem que esta viajava com ossos humanos na bagagem, revelou a polícia alemã esta terça-feira.

Os funcionários do aeroporto encontraram as ossadas depois de examinarem o conteúdo de uma caixa de madeira que estava na bagagem da mulher. Foram chamados oficiais da alfândega, um médico e um procurados do MP alemão, sendo que a mulher foi levada para ser questionada pelas autoridades.

A mulher revelou que os ossos eram do seu marido, que morreu em 2008, e que estava a tentar levá-los da Grécia, onde residia, para a terra natal do marido, mas que fossem aí enterrados novamente.

As autoridades alemãs acabaram por verificar que não havia suspeitas de transferência ilegal de restos mortais nem de qualquer suspeita que justificasse abertura de inquérito criminal e, por isso, deixaram a mulher e a filha, que viajava com ela, continuarem até à Arménia com os ossos na bagagem.