Viajante do tempo diz que vulcão vai destruir EUA

Homem diz que erupção em Yellowstone vai devastar o país e causar o caos durante cinco anos.

O homem assegura ser uma espécie de arqueólogo de outra galáxia e estar 'preso' no ano 2018 quando voltou atrás no tempo para estudar a história e cultura humanas.





Um viajante do tempo garante ter vindo do ano 6491 para avisar a Humanidade de uma catástrofe que está prestes a acontecer.Segundo este homem, que se identifica como James Oliver, o vulcão de Yellowstone vai entrar em erupção algures nos próximos 200 anos, e 'matar' os EUA, que ficarão sem escapatória durante cinco anos."Vai ser uma erupção tão grande que vai devastar por completo os EUA. Mas o maior problema com a erupção é que vai produzir quantidades massivas de cinzas, que irão ficar na atmosfera e impedir o transporte aéreo", assegura Oliver."Os vossos meios de transporte mecânicos não vos permitem viajar pelo ar com tamanha cinza. Daria cabo dos motores dos vossos aparelhos, por isso viajar de avião vai deixar de ser possível assim que a erupção acontecer", continua, deixando um aviso muito claro aos norte-americanos. "Assim que a erupção acontecer, fujam do país o mais rapidamente possível, antes que fiquem presos", alerta, uma vez que "nada vai crescer e o país vai morrer durante cinco anos".