Vídeo arrepiante mostra cão enterrado vivo em estrada de alcatrão

Equipa de construção que pavimentava estrada recusou-se a afastar animal.

14:44

Uma equipa de construção e pavimentação de estradas indiana enterrou um cão vivo numa via perto do Taj Mahal. Segundo avançou o jornal The Sun, os trabalhadores derramaram alcatrão a ferver em cima das pernas do animal enquanto ele dormia na beira da estrada no passado dia 12 de junho.

Diversas testemunhas, incluindo o ativista social indiano Naresh Paras, disseram à imprensa local que o cão foi morto durante as obras realizadas no meio da noite.

"O cachorro estava a dormir na beira da estrada e, em vez de os trabalhadores o acordarem, decidiram regá-lo com alcatrão líquido. Como se não bastasse, ainda passaram com um cilindro por cima do animal", contou Naresh.

Os utilizadores daquela via ficaram extremamente chocados quando, no dia seguinte de manhã, se depararam com o corpo do cão semi-enterrado na estrada.

Embora o animal estivesse morto no momento em que o vídeo foi gravado, uma moradora local afirmou que ele ainda estava vivo quando algumas pessoas o descobriram e "gemia em pura agonia".

"Quando toda a gente descobriu o cão, os trabalhadores recusaram-se a partir o alcatrão para o podermos retirar e, talvez, salvar", contou ainda a mulher.

Um grupo de moradores locais e ativistas dos direitos dos animais organizou uma manifestação no local contra o Departamento de Obras Públicas (PWD), que é responsável pelo trabalho nas estradas. Mas as autoridades culparam rapidamente uma empresa privada que havia sido contratada para realizar o trabalho de reaplicação.



Nota: As imagens podem ferir os leitores mais sensíveis