Vídeo assustador mostra baloiço a mexer-se sozinho em parque infantil

Um vídeo assustador de um baloiço a movimentar-se sozinho num parque infantil de Nova Deli. As imagens foram captadas no Khyala B Block Park, na Índia, tornou-se viral assim que foi partilhado no YouTube. O momento foi capturado por um morador que acabou por fugir do local "assombrado".

O conteúdo partilhado mostra o parque completamente vazio e o baloiço a movimentar-se, sucessivamente, para trás e para a frente como se alguém estivesse de facto a utilizá-lo enquanto o baloiço ao lado permanece imóvel. O vídeo termina com a fuga do aterrorizado morador do local.

As imagens contam já com milhares de visualizações e apesar de alguns crentes paranormais defenderem que o parque infantil está assombrado, ainda existem muitas pessoas a pôr a hipótese de que alguém poderá ter utilizado um fio para fazer movimentar o baloiço.