Ser pai é um momento de emoção mas.... Um vídeo partilhado no TikTok mostra o momento em que um casal rebenta um balão que no interior tem a resposta sobre o sexo do bebé por nascer, numa festa preparada pela família. Matt, o futuro pai, reage de forma desiludida ao saber que o filho que esperava é, afinal, uma filha. Se o vídeo não for destruído, a filha saberá um dia o quanto foi... indesejada.





