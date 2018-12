Homem experimenta mais de 10 malaguetas diferentes.

01:30

Um português, aparentemente apreciador de picante, decidiu fazer um vídeo onde degusta os 10 mais fortes do mundo.



As imagens, que se estão a tornar um fenómeno na Internet, já foram vistas na rede social Facebook mais de 590 mil vezes e já contam com mais de 4000 partilhas.



O homem apresenta o 'cardápio' de malaguetas numa caixa, onde se encontra a Carolina Reaper, a mais forte e intensa do mundo.



O vídeo mostra o português a trincar os alimentos picantes. Começa por mostrar dificuldades de respiração e de fala, e apresenta o nariz avermelhado.



O homem fica aflito e tenta livrar-se do sabor a picante da boca, recorrendo a vários truques, entre os quais beber vinho e limpar a língua com um guardanapo.