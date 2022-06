Vídeo de stripper interrompe audição sobre corrupção do presidente do Peru

O vídeo de um stripper interrompeu, na quarta-feira, a audição pública virtual do presidente do Peru, Pedro Castillo, a propósito de uma investigação de corrupção.

"Estão a ser exibidas imagens sugestivas", disse o procurador Samuel Rojas quando as imagens do stripper masculino Ricardo Milos surgiram no ecrã.

Segundo a agência Reuters, as imagens apareceram no momento em que o procurador resumia os motivos pelos quais o presidente do Peru devia ser investigado. Em causa está um eventual esquema de corrupção que envolve o ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Juan Silva, que se encontra fugido.

O vídeo do stripper surgiu através do utilizador Benji Espinosa, um dos elementos da equipa de defesa de Pedro Castillo, e obrigou a uma breve interrupção nos trabalhos.

O advogado negou responsabilidades sobre o sucedido e afirmou ter sido vítima de "crime informático".

"O vídeo apareceu de repente, dando a sensação que vinha da minha conta, algo que rejeito", disse à Reuters por telefone. Espinosa acrescentou que vai fazer queixa deste incidente, que "mostra que o sistema virtual da justiça é vulnerável".