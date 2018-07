Vídeo hilariante mostra proprietário preguiçoso a cortar relva

Episódio insólito foi gravado pelo vizinho que assistia ao momento.

Um homem, em Ontario, no Canadá, decidiu acorrentar o cortador de relva ao seu carro e conduzir com velocidade e de bagageira aberta, dentro do quintal, por forma a cortar mais rapidamente a relva, com menos esforço.



O vídeo foi gravado pelo vizinho que assistiu de sua casa ao insólito episódio de preguiça do morador da frente.





Is this the quickest way to mow your lawn? Hilarious video shows a lazy homeowner attaching his lawnmower to his SUV https://t.co/Mz8169XLkm pic.twitter.com/kbdU0uF4Rx — Daily Mail US (@DailyMail) 23 de julho de 2018





O vizinho curioso, do outro lado da rua, captou o momento insólito que publicou nas redes sociais com a legenda: "O meu vizinho tentava cortar a relva, tarefa que demora bastante tempo, então a solução que ele encontrou foi anexar o cortador de relva ao carro dele e conduzir em volta do terreno."

A preguiça neste caso potenciou a criatividade do condutor, para que cortar relva não fosse uma tarefa tão cansativa e demorada.