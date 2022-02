Vídeo impressionante mostra despiste e tombo de camião a alta velocidade

Um vídeo impressionante mostra o momento em que um camião, a alta velocidade, tenta uma ultrapassagem na Estrada 7, no Chile, acabando por se despistar numa curva e tomar violentamente na berma da via.

As imagens foram gravadas por outro camionista que seguia na mesma estrada e que, com outro colega, parou imediatamente para ajudar os ocupantes do veículo pesado acidentado.

Apesar do grande aparato mostrado pelas imagens, de acordo com o Clarín, os dois ocupantes do camião que tombou sofreram apenas ferimentos ligeiros e foram assistidos no local pelos serviços de emergência.