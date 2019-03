Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra encontro entre políticos que acaba à chinelada

Dois legisladores do partido governador da Índia envolveram-se numa discussão que já se tornou viral na Internet.

18:18

Um encontro entre políticos na Índia acabou numa autêntica batalha campal. Dois legisladores do partido governador da Índia envolveram-se numa discussão que acabou à chinelada.



As autoridades ainda tentaram acalmar os ânimos, mas os políticos continuaram a insultar-se mutuamente.



De acordo com o jornal britânico, The Sun, os dois homens vão ser devidamente castigados pelas entidades superiores.



O vídeo do momento insólito já se tornou viral nas redes sociais.