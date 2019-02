Vídeo mostra escolta 'louca' e a alta velocidade a autocarro da seleção da Irlanda em Roma

Comitiva irlandesa ri-se do trabalho efetuado pelas autoridades.

09:29

A polícia de Roma, em Itália, protagonizou na passada semana uma escolta "louca" e a alta velocidade ao autocarro da equipa de rugby da Irlanda.O momento foi captado do interior do autocarro e é possível ver as manobras perigosas dos agentes da polícia italiana.No vídeo é possível ouvir os membros da comitiva irlandesa a rirem-se do trabalho efetuado pelos militares.