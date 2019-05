Vídeo mostra estrela do Instagram a destruir estátua para ganhar seguidores

A atitude de uma estrela do Instagram está a gerar polémica depois de ser vista num vídeo a destruir uma estátua apenas com o objetivo de ganhar seguidores na rede social.Segundo avança o jornal britânico Metro, a rapariga, Julia Slonska, usou um martelo para partir o nariz da escultura que já tem mais de 200 anos e está localizada no Swiss Valley Park, em Varsóvia, na Polónia.A jovem tem mais de seis mil seguidores no Instagram, onde o vídeo foi partilhado e posteriormente criticado por muitos internautas. No entanto, a rapariga veio lamentar o sucedido."O que aconteceu não deveria ter acontecido. Lamento por tudo o que aconteceu", explicou Julia, de acordo com a mesma fonte.O vídeo foi mais tarde retirado do Instagram e desde o incidente que Julia Slonska não faz qualquer publicação.