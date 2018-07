As imagens captadas na China mostram o animal que sofre de mutação genética.

Um vídeo que mostra um leitão recém-nascido com cara de um humano está a impressionar os internautas.Nas imagens, captadas por um camponês na China, o porco bebé aparenta traços de um rosto humano.O animal, que sofre de uma mutação genética, abre e fecha a boca, aparentemente com dificuldade em respirar.O leitão só sobreviveu dois dias de acordo com o jornal Mirror.Este não é o primeiro animal no mundo a nascer com mutações genéticas. No ano passado, um bode um outro porco chocaram o mundo.